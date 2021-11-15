Девушка, сбившая насмерть двух детей в Москве, получила 5 лет колонии-поселения

Валерия Башкирова в Тверском районном суде. Архивное фото. Фото: АГН "Москва"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Солнцевский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии-поселения 19-летнюю москвичку Валерию Башкирову, сбившую на автомобиле трех детей, двое из которых в результате погибли, сообщила журналистам представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Помимо основного наказания Башкировой на 2,5 года запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Ранее прокурор просил приговорить Башкирову к шести годам колонии общего режима.

16 июля автомобиль Mazda под управлением Башкировой сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет, которых сопровождали мать и бабушка. Старшие мальчики скончались после госпитализации.

Девушка осуждена за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).