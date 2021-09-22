Московскую студентку будут судить за ДТП, в котором погибли двое детей

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 19-летней москвички Валерии Башкировой, сбившей 16 июля на автомобиле трех детей на улице Авиаторов в столичном Солнцеве, сообщает пресс-служба ведомства.

Башкировой вменяется нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек (ч. 5 ст. 264 УК РФ). Дело направлено в Солнцевский суд Москвы, уточнили в прокуратуре.

Как сообщилось, 16 июля автомобиль Mazda под управлением Башкировой сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Авиаторов трех детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет. Дети были в сопровождении матери и бабушки. Старшие мальчики умерли после госпитализации, девятимесячную девочку позже выписали из больницы.

Первоначально суд отправил девушку под домашний арест, но после этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством о заключении под стражу. Сейчас Башкирова находится в СИЗО.