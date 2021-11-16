РФ с 1 декабря снимет ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы в Мексику и Кубу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия с 1 декабря снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных рейсов в Мексику, Катар и на Кубу, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Согласно сообщению штаба, также увеличивается количество рейсов в Киргизию, Вьетнам, Италию и Казахстан.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.