Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

РФ с 1 декабря снимет ограничения на регулярные и нерегулярные рейсы в Мексику и Кубу

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия с 1 декабря снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных рейсов в Мексику, Катар и на Кубу, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ.

Согласно сообщению штаба, также увеличивается количество рейсов в Киргизию, Вьетнам, Италию и Казахстан.

Ранее сообщалось, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной.

Куба Мексика Катар

Новости по теме

Новости

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Экс-глава НИИ Минобороны не увидел нарушений закона в испытании противоспутниковой ракеты

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

Из-за пыток в саратовской тюремной больнице возбуждено 12 уголовных дел

"Аэрофлот" планирует продлить программу "плоских" тарифов на 2022 год

В трети регионов РФ выявили картельный сговор при поставках лекарств для онкобольных

РФ возобновит авиасообщение с Бразилией, Коста-Рикой и Аргентиной с 1 декабря

РФ возобновит авиасообщение с Бразилией, Коста-Рикой и Аргентиной с 1 декабря

Отменен заочный арест белоруса, передавшего видео с пытками в саратовской колонии

Отменен заочный арест белоруса, передавшего видео с пытками в саратовской колонии
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлены минимальные с конца октября 36,8 тыс. случаев COVID-19

В РФ за сутки выявлены минимальные с конца октября 36,8 тыс. случаев COVID-19

Привитые россияне полгода не будут подлежать изоляции после контакта с больным COVID

Привитые россияне полгода не будут подлежать изоляции после контакта с больным COVID

ФСБ задержала более 20 человек, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов

ФСБ задержала более 20 человек, занимавшихся легализацией незаконных мигрантов

В Госдуме опровергли возможность испытаний противоспутникового оружия

В Госдуме опровергли возможность испытаний противоспутникового оружия
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });