РФ возобновит авиасообщение с Бразилией, Коста-Рикой и Аргентиной с 1 декабря

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Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Бангладеш, Бразилией, Монголией, Коста-Рикой и Аргентиной, говорится в сообщении оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Так в Бангладеш предполагается 2 рейса в неделю (Москва - Дакка); в Монголию - 3 рейса в неделю по маршруту Москва - Улан-Батор, по 1 разу в неделю по маршрутам Улан-Удэ - Улан-Батор, Иркутск - Улан-Батор и Красноярск - Улан-Батор.

В Бразилию 2 рейса в неделю по маршруту Москва - Рио-де-Жанейро. В Коста-Рику 2 рейса в неделю (Москва - Сан-Хосе). В Аргентину 2 рейса в неделю по маршруту Москва - Буэнос-Айрес.

Кроме того, возобновляется сообщение с Киргизией по маршрутам Жуковский - Бишкек и Жуковский - Ош.

Возобновляются полеты с Вьетнамом по маршрутам Москва - Хошимин и Москва - Нячанг с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, а также с Италией по маршруту Жуковский - Рим с частотой два рейса в неделю.

С Казахстаном полеты возобновляются по ряду маршрутов.

Жуковский - Нур-Султан, Жуковский - Алма-Ата и Жуковский - Шымкент с частотой три рейса в неделю на каждом маршруте; Екатеринбург - Нур-Султан; Краснодар - Нур-Султан; Оренбург - Нур-Султан; Сочи - Нур-Султан; Красноярск - Нур-Султан; Санкт-Петербург - Алма-Ата; Екатеринбург - Алма-Ата; Краснодар - Алма-Ата; Оренбург - Алма-Ата; Сочи - Алма-Ата; Москва - Актобе, Санкт-Петербург - Актобе, Санкт-Петербург - Петропавловск, Санкт-Петербург - Актау, Санкт-Петербург - Атырау, Казань - Актобе, Краснодар - Атырау, Сочи - Атырау, Москва - Усть-Каменогорск, Минеральные Воды - Нур-Султан, Минеральные Воды - Алматы, Ростов-на-Дону - Алма-Ата, Ростов-на-Дону - Актау, Ростов-на-Дону - Атырау, Ростов-на-Дону - Караганда, Екатеринбург - Нур-Султан, Екатеринбург - Актау, Екатеринбург - Алма-Ата, Омск - Алма-Ата и Уфа - Алма-Ата с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте.

Оперштаб также сообщил, что РФ с 12 декабря возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией. Предполагается запуск двух пар поездов в сутки по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки, с учетом неукоснительного соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Оперативный штаб рекомендует гражданам перед поездками в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от COVID-19.