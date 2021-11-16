В ВТБ заявили, что вторую очередь аэропорта "Пулково" начнут строить в 2023 г.

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор петербургского аэропорта "Пулково") планирует начать строительство второй очереди аэропорта в начале 2023 года, заявил журналистам президент - председатель правления ВТБ (банк является акционером ВВСС - ИФ) Андрей Костин в кулуарах "Транспортной недели-2021" во вторник.

При этом прорабатывается вариант увеличения объема инвестиций в строительство нового терминала. "У нас первоначально планировалось 60-70 млрд рублей, наверное, будет корректировка в сторону увеличения. Мы в следующем году полностью все спроектируем и в начале 2023 года начнем строить", - сказал Костин.

По данным главы ВТБ, в настоящее время проект находится на стадии согласования с городом основных параметров второй очереди аэропорта.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-21) ООО "ВВСС" и правительство Петербурга подписали соглашение о намерениях по дальнейшему развитию аэропорта "Пулково". Соглашение, в частности, предусматривает возможность продления срока концессии (аэропорт в апреле 2010 года был передан в концессию ВВСС сроком на 30 лет - ИФ).

В рамках инвестпроекта предполагается расширение терминального комплекса с учетом будущего роста пассажиропотока, а также строительство сопутствующей инфраструктуры.

На строительство аэропортовой инфраструктуры планировалось привлечь средства в объеме более 40 млрд рублей. Также стороны договорились проработать вопрос обеспечения транспортной доступности аэропорта.

О планах начать вторую очередь реконструкции "Пулково" Костин говорил и ранее. "Мы встречались с Fraport, подумываем о второй очереди "Пулково". Думаю, что обратимся к вам в ближайшее время с тем, чтобы понять, как строить новый терминал", - говорил он губернатору Петербурга Александру Беглову в ходе ПМЭФ-2019. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", объяснял Костин.

Объем инвестиций ООО "Воздушные ворота северной столицы" во вторую очередь аэропорта может составить до 500 млн евро.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Основными акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport (управляет аэропортом Франкфурт-на-Майне - ИФ) и катарская Qatar Investment Authority. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".