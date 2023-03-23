Оператор "Пулково" ищет техзаказчика строительства II очереди аэропорта за 0,6 млрд руб.

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, оператор петербургского аэропорта "Пулково") ищет технического заказчика для строительства второй очереди аэропорта, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составит 591,8 млн рублей.

В рамках контракта предусмотрено проведение инженерных изысканий, проектирование, а также осуществление строительного контроля и предоставление консультаций.

Срок выполнения предстроительных работ - полтора года с момента подписания договора, строительных - еще четыре года.

Заявки на участие принимаются по 27 марта, итоги будут подведены 6 апреля.

"Воздушные ворота северной столицы", АО "Аэропорт "Пулково" и правительство Петербурга в феврале подписали дополнительное соглашение о создании, реконструкции и эксплуатации инфраструктуры аэропорта на срок до 2060 года. Соглашение актуализирует ряд условий действующего соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) по проекту развития воздушной гавани. В его рамках, в частности, планируется строительство второй очереди "Пулково".

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, проект будет полностью финансироваться за счет частных инвестиций, привлечение которых обеспечат владельцы ВВСС, включая стратегического партнера города - группу ВТБ.

Вторая очередь предусматривает создание новых посадочных галерей. Также планируется реконструкция отдельных перронов аэропорта, что расширит возможности для приема и стоянки воздушных судов. При этом будет создана специализированная площадка противообледенительной обработки самолетов, которая позволит увеличить регулярность полетов в зимний период.

Проектирование второй очереди, по данным петербургских властей, начнется в 2023 году. Инвестиции в этот этап расширения оцениваются в сумму более 40 млрд рублей. Необходимость строительства связана с тем, что действующий терминал "подходит к пределу своих возможностей", отмечал ранее глава ВТБ Андрей Костин.

Объем инвестиций в первую очередь расширения "Пулково" составил 1,2 млрд евро. В рамках ее реализации возведены и реконструированы главное здание нового централизованного пассажирского терминала, северная посадочная галерея, пассажирский терминал "Пулково-1", объекты привокзальной площади и аэродромная зона, инженерные системы обеспечения аэропорта.

ВВСС в 2010 году получили "Пулково" в концессию сроком на 30 лет. Вместе с тем, в 2021 году компания и правительство Петербурга подписали соглашение, которое среди прочего предусматривает возможность продления срока концессии.

"Пулково" входит в число крупнейших аэропортов России. Пассажиропоток аэропорта в 2022 году составил 18,2 млн человек, что на 0,6% больше, чем в 2021 году. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Россия".