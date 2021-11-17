Депутат Заксобрания Приморья от КПРФ задержан по подозрению в педофилии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края, который подозревается в педофилии, сообщает в среду региональное управление СКР.

Дело возбуждено п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), говорится в сообщении.

По версии следствия, преступление было совершено на территории базы отдыха во Владивостоке в отношении 11-летнего ребенка.

В настоящее время подозреваемый задержан, в его квартире проводится обыск.

Ранее представители КПРФ сообщили, что задержан депутат Заксобрания края Артем Самсонов.