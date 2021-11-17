В КПРФ сообщили о задержании депутата Заксобрания Приморья Самсонова

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Во Владивостоке задержан депутат Заксобрания Приморья от КПРФ Артем Самсонов, сообщил "Интерфаксу" депутат краевого заксобрания, член КПРФ Владимир Беспалов.

По его сведению, дома у Самсонова должен начаться обыск. Туда едут другие коммунисты.

Второй секретарь комитета краевого отделения компартии Евгений Ляшенко уже находится у дома Самсонова.

"Стоим перед дверью, ждем адвоката, СОБР здесь, представители следственного комитета, ждем адвоката, чтобы с адвокатом проводили обыск", - сказал он "Интерфаксу".

Ляшенко точно не известно, задержан ли Самсонов.

"Сотрудники правоохранительных органов пришли к нему с постановлением, к нему (Самсонову - ИФ) СОБР не пускает", - сказал Ляшенко.

В управлении СК по Приморью пока ситуацию не комментируют.

Самсонову 47 лет. Он состоит в КПРФ с 2009 года, заседает краевом Заксобрании с 2011 года. С 2016 года он является первым секретарем Владивостокского отделения партии. Он не раз участвовал в выборах в Госдуму, в акциях протеста, ведет собственный телеграм-канал.