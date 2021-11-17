После мартовского инцидента в свердловской колонии завели новое уголовное дело

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Восемь осужденных из исправительной колонии N47 в Каменске-Уральском (Свердловская область) стали фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках, сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе регионального ГУФСИН.

"Следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело по ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки) в отношении восьми осужденных и их неустановленных сообщников", - сказал собеседник агентства.

По его данным, поводом для возбуждения дела стал инцидент, который произошел в колонии 28 марта. Тогда восемь осужденных вместе с другими лицами отказались повиноваться администрации учреждения, приняли участие в беспорядках и призывали к тому же остальных.

"Они, находясь в разных частях охраняемой зоны учреждения, понимая, что действуют совместно и согласованно (...), используя стихийно образовавшуюся толпу, непосредственно приняли участие в массовых беспорядках, сопровождающихся насилием в отношении других осужденных", - пояснил представитель ведомства.

В пресс-службе регионального следственного управления СКР подтвердили факт возбуждения уголовного дела, а также сообщили, что его объединили в одно с другим делом по ч.1 ст.321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия).

"В ходе расследования следователем (...) действия восьми подозреваемых в дезорганизации деятельности исправительного учреждения дополнительно квалифицированы по ст. 212 УК РФ, предусматривающей ответственность за призывы и участие в массовых беспорядках, в связи с чем по указанной статье возбуждено уголовное дело, которое соединено в одно производство с расследуемым делом по ст.321 УК РФ", - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что следователи СКР после инцидента с заключенными в колонии N47 в Каменске-Уральском Свердловская область завели дело по ч. 1 ст. 321 УК РФ.

Следствие полагало, что вечером 28 марта несколько осужденных, отбывающих наказание в данной колонии, "с целью воспрепятствования исправлению заключенных и из мести за оказанное ими содействие администрации колонии применили насилие и высказывали угрозу применения насилия в отношении ряда других осужденных".