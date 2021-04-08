Возбуждено дело о применении насилия заключенными в свердловской колонии

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Следователи СКР завели уголовное дело после инцидента с заключенными в колонии №47 в Каменске-Уральском (Свердловская область). Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, вечером 28 марта несколько осужденных "с целью воспрепятствования исправлению заключенных и из мести за оказанное ими содействие администрации колонии" применили насилие и высказывали угрозу применения насилия в отношении других осужденных, говорится в сообщении.

Дело расследуется по части 1 статьи 321 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья осужденного, либо угроза применения насилия).

В свою очередь пресс-служба регионального ГУФСИН сообщила, что осужденные, заявлявшие о противоправных действиях к себе, пытались дезорганизовать деятельность учреждения "путем насилия и угроз насилием к другим осужденным".

Также в ведомстве заявили, что установлены осужденные, разбившие 20 камер видеонаблюдения в колонии, ущерб превышает 40 тыс. рублей. Материалы уже направлены в полицию.

"В настоящее время обстановка в ИК-47 удовлетворительная, стабильная, контролируемая администрацией", - подчеркнули в свердловском ГУФСИН.