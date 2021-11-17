На волгоградском "Красном октябре" после пожара остановлен цех

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В Волгограде производитель стали АО "Корпорация Красный Октябрь" (арендует площади банкротящегося ВМК "Красный Октябрь") полностью остановило работу в цехе листового проката после пожара, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь предприятия Людмила Пылина. Пожар случился утром, его потушили, никто не пострадал.

"Приостановка работы цеха листового проката никак не скажется на производственном процессе предприятия. В частности, по исполнению гособоронзаказа. Работы переместятся в другой цех с аналогичным оборудованием. Готовая продукция будет отгружаться в срок", - заверила Пылина.

Она уточнила, что в остановленном цехе горела крыша. Кабели под кровлей загорелись в 9:30 по московскому времени, в 11:24 пожар потушили. Причины возгорания выясняются. В МЧС сообщали, что пожар тушили 37 человек и 15 единиц техники.

В октябре сообщалось, что АО "Группа РСЛ" (полное название группы АО "Ренессанс-Лекс"), созданное бывшим директором юридического департамента ТМК Георгием Хурошвили, завершило сделку по приобретению акций АО "Корпорация Красный Октябрь". РСЛ будет осуществлять непосредственное управление металлургическим предприятием.

Как сообщалось, Арбитражный суд Волгоградской области признал ВМК "Красный Октябрь" банкротом в ноябре 2018 года и ввел на предприятии конкурсное производство.

Волгоградский металлургический комбинат был основан в 1897 году французским акционерным Уральско-Волжским металлургическим обществом на окраине Царицына.