Институт молекулярной биологии им. Энгельгардта разработал лекарство от COVID

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Институт молекулярной биологии им. В.А.Энгельгардта Российской академии наук разработал лекарство против коронавируса на основе моноклональных антител, сообщил директор института Александр Макаров.

"Год назад мы рассказывали о разработке одной из первых тест-систем для анализа антител против коронавируса, которая помогла в поиске доноров для переливания крови тяжелобольным. С использованием этой тест-системы в сотрудничестве с медиками ФМБА и учеными Сибирской академии наук мы разработали лекарство на основе моноклональных антител, нейтрализующих коронавирус, в том числе "дельта" и "гамма" варианты", - сказал Макаров в среду на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по развитию генетических технологий.

По его словам, высокая эффективность нейтрализации вируса подтверждена экспериментами в культуре клеток человека, а также на зараженных хомяках, которым вводили антитела.

"Подобрана доза антител, снижающая вирусную нагрузку в сто тысяч раз, что не уступает результатам применения известного американского препарата Regeneron", - отметил он.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщил "Интерфаксу", что клинические испытания препарата для лечения COVID-19 на основе моноклональных антител, как ожидается, начнутся после новогодних праздников. По его словам, препарат в первую очередь будет применяться для лечения людей из групп риска - беременных, людей с ожирением, с диабетом, "которые с большой вероятностью могут умереть в случае заболевания COVID-19".

11 ноября 2020 года Гинцбург сообщил, что центр им. Гамалеи получил необходимые средства и надеется уже через год зарегистрировать создаваемый там препарат с моноклональными антителами от коронавируса.

Препараты на основе моноклональных антител (названия обычно заканчиваются на "-маб": от англ. "monoclonal antibody") широко применяются в современной медицине, в частности, для терапии онкологических и воспалительных заболеваний.