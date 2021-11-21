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Центр им. Гамалеи рассчитывает начать в январе испытания лекарства от COVID-19

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Препарат для лечения коронавируса с моноклональными антителами, разработанный Центром им. Гамалеи, находится в высокой степени готовности, сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов. По его словам, клинические испытания лекарства могут начаться в январе.

"Мы показали в экспериментах на трансгенных животных, что он обеспечивает 100% защиту. И уже в ближайшее время мы выйдем в клинические исследования, я надеюсь, что это будет в январе, мы получим разрешение", - сказал Логунов на встрече с президентом РФ.

В РоссииЦентр им. Гамалеи начнет испытания препарата на основе моноклональных антител в 2022 годуЧитать подробнее

Он также выразил надежду на то, что "в ближайшие несколько месяцев - три-четыре-пять - можем получить одобрение (на регистрацию)". При этом он отметил, что все будет зависеть от скорости набора добровольцев. "Но уже в обозримом будущем мы можем зарегистрировать этот препарат для борьбы с COVID-19", - добавил Логунов.

Кроме того Центр им.Гамалеи занялся разработкой нового лекарства для лечения COVID-19 на основе отобранных химических соединений. По словам Логунова, этот препарат - в случае успешных испытаний - может быть зарегистрирован в конце 2022 года.

По его словам, центр им.Гамалеи в настоящий момент провел первичный скрининг. "И у нас есть соединения, извините за лабораторный жаргон, хиты, соединения-лидеры, которые будут оптимизированы и испытываться уже на животных",- сказал Логунов.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января 2020 года – 21 ноября 2021 годаПандемия коронавируса
коронавирус Центр им Гамалеи Денис Логунов

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