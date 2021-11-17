Путин подпишет указ об обращении с особо ценными генетическими материалами растений

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал в скором времени подписать указ о специальных правилах обращения с особо ценными для продовольственной безопасности страны генетическими материалами растений.

"И Николай Иванович Вавилов, и другие наши выдающиеся ученые и селекционеры посвятили всю свою жизнь сбережению исконных российских сортов, прежде всего, культур стратегических, ключевых для нашей продовольственной безопасности. Речь, конечно, о пшенице и других зерновых", - сказал он на совещании по развитию генетических технологий.

По словам президента, "в отношении образцов таких особо ценных генетических ресурсов, растений должны действовать специальные правила обращения".

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания пояснила, что в рамках соответствующей программы биоресурсные коллекции будут не только пополняться новым генетическим материалом, но и объединяться в крупные биоресурсные центры.

"В соответствии с программой предполагается, что таких биоресурсных центров будет к 2024 году три", - пояснила вице-премьер.

Основными их целями будут каталогизация, единое методическое сопровождение долгосрочного сохранения в живом виде, пополнение, изучение и рациональное использование ценных образцов генетических ресурсов растений на территории России.