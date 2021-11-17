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Центр при Курчатовском институте вывел новые линии скороспелой пшеницы и ячменя

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Центр на базе Курчатовского института разработал новые сорта пшеницы и ячменя с повышенным содержанием питательных веществ и сокращенными сроками созревания. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Центр на базе головной организации Курчатовского института, работающий по направлениям "Сельское хозяйство" и "Промышленная микробиология", в 2021 году разработал четыре новые линии стратегических сельскохозяйственных культур - три пшеницы и одна ячменя с повышенным содержанием питательных веществ, сокращенными сроками созревания и устойчивостью к болезням", - заявила Голикова в среду на совещании у президента РФ по развитию генетических технологий.

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Ссылаясь на оценки экспертов, вице-премьер сказала, что "это позволит увеличить производство, с одной стороны, отечественной пшеницы высокого класса, с другой стороны – повысит экономическую эффективность производства до 12% и сократит потери урожая до 10-15%".

Голикова сообщила, что в настоящее время эти линии проходят полевые лабораторные испытания на площадках Сибирского института растениеводства и селекции и Институции цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук и одного из индустриальных партнеров.

Голикова заявила также, что с использованием разработок курчатовским центром системы геномного редактирования созданы ферменты, позволяющие "напрямую превращать растительное сырье в сахар для бактерий, производящих биотопливо".

По ее словам, "это значительный потенциал для "зеленой" энергетики, и работы в этом направлении продолжаются".

Курчатовский институт

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