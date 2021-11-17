Эксперты спрогнозировали активизацию саранчи в ряде регионов РФ в 2022 г.

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Специалисты Россельхозцентра (ведомство Минсельхоза РФ) прогнозируют активизацию саранчи в ряде регионов РФ в 2022 году. Это следует из прогноза обработок площадей против вредителей в будущем году, подготовленного ведомством.

Прогноз основан на том, что по результатам проведенных осенью обследований кубышки саранчовых вредителей были выявлены на площади 85,75 тыс. га.

В результате специалисты ожидают в 2022 году нарастание численности и массовое размножение итальянского пруса в Калмыкии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне, Ингушетии, Башкирии, Астраханской, Саратовской, Оренбургской областях, Алтайском крае. В остальных регионах популяция этого саранчового вредителя будет находиться в фазе депрессии.

Рост численности азиатской перелетной саранчи в 2022 году прогнозируется в Калмыкии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Краснодарском крае, Астраханской области. В остальных регионах этот вредитель будет в депрессивном состоянии.

Массовое размножение и нарастание численности мароккской саранчи прогнозируется в Крыму и Дагестане. Ее очаги также могут возникнуть в Ростовской области и ряде регионов Кавказа.

По данным Россельхозцентра, обработку против саранчовых вредителей в 2022 году планируется провести на 438 тыс. га. Наибольший объем защитных мероприятий ожидается в Северо-Кавказском (на 245,43 тыс. га) и Южном (на 123,13 тыс. га) федеральных округах.

Россельхозцентр составил план проведения защитных обработок в 2022 году по каждому региону.