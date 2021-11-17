Главреда "Муз-ТВ" оштрафовали на 100 тысяч рублей за гей-пропаганду

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Мировой суд Басманного района Москвы назначил административный штраф главному редактору телеканала "Муз-ТВ" Андрею Разыграеву за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ).

Мировой судья участка №361 вынес постановление в среду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Как сообщалось, в среду за аналогичное правонарушение на 1 млн рублей был оштрафован сам телеканал.

Ранее в Роскомнадзоре заявляли, что проверят эфир премии "Муз-ТВ", транслировавшийся 4 июня. По итогам проверки регулятор сообщил, что специалисты Роскомнадзора выявили нарушения, "связанные с демонстрацией материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения". В чем именно заключалась пропаганда, в Роскомнадзоре не уточняли.

СМИ отмечали, что Роскомнадзор могли заинтересовать певцы Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян), приехавшие на мероприятие с группой полуобнаженных мужчин, а также блогеры Игорь Синяк и Даня Милохин, которые оделись на премию в костюмы с элементами традиционно женской одежды.