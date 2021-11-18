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Запуск "Протона" перенесли с 6 на 12 декабря из-за проблем с разгонным блоком

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс" перенесен с 6 на 12 декабря из-за проблем с разгонным блоком, сообщили в пресс-службе "Роскомоса".

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и двумя телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" отложен на 12 декабря. Техническое руководство выявило замечание к разгонному блоку "Бриз-М" и приняло решение сдвинуть пуск на шесть дней для его устранения", - сообщили в пресс-службе.

Договоры на создание двух новых спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и приложениям.

Протон-М

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