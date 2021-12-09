Пуск "Протона-М" с "Байконура" перенесен на резервную дату из-за выявленных замечаний

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс" с космодрома "Байконур" перенесен на резервную дату из-за выявленных замечаний, сообщили в пресс-службе "Роскосмоса".

"Пуск ракеты-носителя "Протон-М" с разгонным блоком "Бриз-М" и космическими аппаратами "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" переносится на резервную дату", - сообщили в пресс-службе.

"Для "Роскосмоса" главное - обеспечить надежность пусков. Переносы стартов ракет происходят у всех участников космической деятельности. Главное, что замечание выявлено и будет устранено, чтобы обеспечить успешное выведение космических аппаратов на орбиту", - сообщил руководитель пресс-службы Дмитрий Струговец.

Ранее в четверг в госкорпорации сообщили, что ракета-носитель установлена на стартовом комплексе космодрома.

18 ноября в госкорпорации заявляли, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" со спутниками "Экспресс" перенесен с 6 на 12 декабря из-за проблем с разгонным блоком. 23 ноября в "Роскосмосе" сообщили об устранении замечания в разгонном блоке "Бриз-М".

Договоры на создание двух новых спутников - "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" - были подписаны между АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф.Решетнёва" (входит в состав "Роскосмоса") и европейской компанией Thales Alenia Space Italia в августе 2019 года.

Спутники серии "Экспресс" изготавливаются по заказу российского оператора спутниковой связи ФГУП "Космическая связь" в интересах Минцифры. Эти космические аппараты предназначены для обеспечения широкого спектра услуг связи и вещания на территории России, обеспечения фиксированной и подвижной связи, предоставления услуг телерадиовещания, широкополосного высокоскоростного доступа к информационным ресурсам и другим приложениям.