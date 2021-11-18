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Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID

Центр Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма COVID
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Чумакова разрабатывает комбинированную вакцину против дельта-штамма коронавируса, сейчас ожидается решение регулятора о том, как ее зарегистрировать, сообщил директор ФНЦ исследования и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П.Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.

"В разработке у нас "КовиВак-Дельта-Моно" и "КовиВак-Комби". Это значит, что мы выделили уже новый циркулирующий штамм дельта-штамм и сейчас как раз принимаем решение, есть ли необходимость создания отдельной вакцины на базе "дельта" - моно, или все-таки делать комбинированную. Скорее, мы склоняемся ко второй версии и ждем решения регуляторной системы, каким образом будет производиться регистрация", - сказал Ишмухаметов на пресс-конференции в четверг.

Он уточнил, что работа над вакциной "может идти путем замены блоков, по аналогии с гриппом, а может быть принято решение делать это как новый продукт. Это будет определять и подходы, и экономику, и сроки".

Ранее сообщалось, что центр им. Чумакова завершает доклинические исследования препарата против "дельта" - штамма COVID-19 и осенью предоставит данные в Минздрав РФ.

Центр Чумакова коронавирус

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