В РФ произвели пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса

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Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Пробную партию вакцины от штамма "дельта" коронавируса произвели в Центре им. Гамалеи, заявил замдиректора центра Денис Логунов.

"Мы разработали все вакцинные штаммы необходимые. И в частности, для "дельты" у нас полностью разработаны, созданы и - больше того - произведены в ограниченных условиях: аденовирус 26-го типа первый компонент и аденовирус 5-го типа второй компонент. Поэтому при необходимости, если вдруг мы увидим, что действительно критическим образом снижается эффективность (реализуемой вакцины - ИФ), (...) мы готовы и будем применять эти наработки", - сказал Логунов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ученый пояснил, что возможно это будет сделано уже в ходе клинических исследований назальной вакцины против коронавируса, разработанной Центром.

"Мы держим руку на пульсе, не успокаиваемся на каких-то цифрах и локальных успехах, потому что вирус действительно меняется и не дает почивать на лаврах совсем", - добавил замглавы учреждения.

По его словам, в центре ведут работу со всеми вариантами вируса, которые считаются "вызывающими озабоченность".

Штамм коронавируса "дельта" начал широко распространятся в РФ в конце весны - начале лета, вызвав серьезный подъем заболеваемости. В настоящий момент "дельта" доминирует над всеми вариантами COVID-19 в России. К концу октября стало известно, что в Москве циркулирует около десяти вариантов этого штамма.