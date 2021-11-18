"Рособоронэкспорт" подтвердил поставки снайперских винтовок ORSIS в ОАЭ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты стали покупателями российских снайперских винтовок ORSIS, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт" действительно имеет опыт успешной поставки винтовок ORSIS в ОАЭ. При этом было обеспечено сохранение интересов как российского предприятия, так и иностранного заказчика", - сказал Михеев на Dubai Airshow, комментируя информацию в социальных сетях об исполненной сделке.

По его словам, компания также продвигает гражданское и служебное оружие производства Lobaev Arms и концерна "Калашников".

"Наши зарубежные заказчики зачастую предпочитают отправлять заявки на эти образцы именно нам как авторитетному партнеру, работающему по принципу "одного окна", - сказал Михеев.

В 2019 году "Рособоронэкспорт" сообщал о реализации контракта на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 млн рублей.