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Путин предложил поднять прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей

МРОТ будет увеличен на 1 100 рублей

Путин предложил поднять прожиточный минимум в 2022 году на тысячу рублей
Президент России Владимир Путин
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил увеличить прожиточный минимум в 2022 году на 8,6%, до 12 654 рубля в месяц, а также довести МРОТ до 13 890 рублей в месяц.

"В проекте федерального бюджета на будущий год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%. Конечно, этого недостаточно, потому что такие параметры значительно отстают от уровня текущей инфляции, которая ускорилась за последние месяцы", - сказал он на совещании по социальным вопросам.

"Предлагаю на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией, а именно на 8,6%", - продолжил Путин.

По его словам, в абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти на одну тысячу рублей.

Глава государства заметил, что к размеру прожиточного минимума привязаны и многие социальные пособия, включая выплаты семьям с детьми и социальные доплаты, доплаты к пенсиям.

"Поэтому важна даже не абсолютная цифра, а важно то, с чем это связано. А их, напомню, эти пособия, получают миллионы наших граждан. Естественно, что эти выплаты тоже вырастут", - сказал он.

Кроме того, Путин поручил подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году минимального размера оплаты труда. В будущем году МРОТ будет увеличен на 1 100 рулей и составит 13 890 рублей в месяц.

Президент добавил: "В Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ. В будущем году также на 8,6 процента, в абсолютных цифрах примерно на тысячу сто рублей".

Путин отметил, что это решение затрагивает многих граждан. "И дело опять же не в абсолютной величине - дело в том, что МРОТ используется для начисления пособий по временной нетрудоспособности, а также служит ориентиром при установлении зарплат в бюджетной сфере, в отраслях экономики", - пояснил глава государства.

В этой связи администрации президента было поручено подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. "В ближайшие дни внесу их в Государственную Думу и прошу депутатов поддержать их в ходе второго чтения законопроекта о федеральном бюджете", - сказал Путин.

Владимир Путин

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