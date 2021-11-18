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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что произошло за день: четверг, 18 ноября

Дело против министра культуры Крыма, повышение прожиточного минимума в России, решение ВТБ о продаже акций "Магнита"

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В России обновлен антирекорд по числу умерших от COVID-19 за сутки. Умер еще 1 251 пациент, заболели 37 374 человека.

- Владимир Путин предложил поднять прожиточный минимум в 2022 году сразу на тысячу рублей. Он должен достигнуть 12 654 рублей в месяц. МРОТ будет увеличен до 13 890 рублей в месяц. Пенсии снова будут проиндексированы выше инфляции.

- Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в 25 млн рублей. По данным следствия, Арина (Вера) Новосельская получила деньги от бенефициара ООО "Меандр" за общее покровительство при строительстве центра детского театрального искусства. Источник сообщил, что Новосельскую привезут в Москву.

- Президент РФ призвал МИД добиваться гарантий безопасности страны на западном направлении. На коллегии министерства иностранных дел он подчеркнул, что Запад очень поверхностно относится к предупреждениям о "красных линиях", а также использует миграционный кризис на белорусско-польской границе для давления на Минск, забывая о своих обязательствах. Он также заявил, что ФРГ и Франция потакают курсу Киева на демонтаж Минских соглашений.

- Российские военные начали вывозить из Афганистана граждан РФ, стран ОДКБ и Украины. В четверг на борту трех самолетов разместили 205 человек.

- ВТБ перестанет быть акционером сети "Магнит". До 4,4% акций ритейлера будет продано на рынке в рамках сделки ускоренного букбилдинга, еще 12,88% ВТБ договорился продать Marathon Group Александра Винокурова.

- Корабль Северного флота РФ выполнил новый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Мишень находилась в акватории Белого моря.

- Валерий Рашкин признался, что застрелил лося. Депутат Госдумы от КПРФ в своем видеообращении рассказал, что он был убежден в наличии разрешения на охоту у его друзей, а при задержании ему сказали, что охота на лосей запрещена. Позднее он сообщил "Интерфаксу", что Генпрокуратура просит лишь о частичном снятии с него неприкосновенности для проведение допросов и обысков.

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