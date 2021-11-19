Песков пояснил слова Путина о гарантиях безопасности России на западном направлении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Система гарантий безопасности России на западном направлении, о необходимости которой говорил президент РФ Владимир Путин в четверг на коллегии МИД, сможет обеспечить стабильность в Европе и повысить защищенность государств континента, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами в пятницу его попросили конкретизировать, что именно имел в виду Путин, говоря о таких гарантиях.

В ответ Песков напомнил слова президента о том, что в свое время Россию обманули, пообещав не продолжать расширение НАТО на восток.

"Сейчас очень похожий сценарий наблюдается. Мы видим дрейф военной инфраструктуры НАТО на восток, мы видим стремительный процесс вооружения Украины со стороны натовских государств, провокационные действия НАТО и так далее", - сказал он.

По словам представителя Кремля, "это - постоянный процесс, и он напрягает всю систему и архитектуру безопасности на Европейском континенте".

"Альтернативой этому являются как раз переговоры о создании системы гарантий безопасности. Вот, о чем говорил президент, и что он инициировал и поручил вчера российской дипломатии", - продолжил он.

Как пояснил Песков, "такая система гарантий безопасности, собственно, сможет успокоить ситуацию и сделать так, чтобы страны чувствовали себя более надежно".

У него поинтересовались, является ли одной из таких гарантий невступление Украины в НАТО.

"Украина - это суверенное государство, и в отличие от других стран мы не вмешиваемся во внутренние дела других государств. Но опять же, повторение недавнего прошлого (расширение альянса на восток - ИФ) - это крайне нежелательный и недопустимый для нас сценарий", - ответил он.

Отвечая на вопрос, от кого Россия хотела бы получить подобные гарантии, Песков сказал: "От всех, кто имеет слово в деле безопасности на европейском континенте".

"Только вчера было дано поручение президента. Еще предстоит выяснить, как наши визави, партнеры, оппоненты и противники будут относиться к этому", - заметил Песков.

Его попросили уточнить конкретные страны, от которых, по мнению Кремля, зависит безопасность в Европе.

"Нам бы, конечно, хотелось, чтобы эта безопасность все-таки зависела от европейских государств", - сказал пресс-секретарь президента.

В ответ на вопрос, значит ли, что Москва будет вести эти переговоры с европейскими партнерами, Песков сказал: "Не обязательно. Со всеми, кто имеет слово в деле обеспечения европейской безопасности".

У него также спросили, должны ли эти гарантии быть зафиксированы в каком-то документе.

"Документ - это форма. Это должны быть какие-то совместные договоренности, а в какой форме они будут зафиксированы - это уже вопрос переговоров", - сказал представитель Кремля.

Гарантии безопасности для РФ на западных рубежах страны

Накануне Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах страны и призвал министерство иностранных дел добиваться предоставления серьезных и долгосрочных гарантий обеспечения безопасности на этом направлении.

Выступая 18 ноября на коллегии министерства иностранных дел, президент РФ отметил, что последние предупреждения России Западу производят определенный эффект.

"Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны. И второе - нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович (Лавров) о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении", - сказал Путин.

По его словам, Россия не может просто так существовать и думать, что там может завтра произойти. Он обратил внимание, что видит по глазам присутствующих, несмотря на маски, скептические улыбки, связанные с тем, "можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы имеем дело, мягко говоря, с не очень надежными партнерами". "Они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Но тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно. И я прошу вас это иметь в виду", - сказал Путин.