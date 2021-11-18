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Путин поручил Лаврову добиваться гарантий безопасности РФ на западном направлении

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах страны, и призвал министерство иностранных дел добиваться серьезных и долгосрочных гарантий безопасности на этом направлении.

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Выступая в четверг на коллегии министерства иностранных дел, президент РФ отметил, что последние предупреждения России Западу производят определенный эффект.

"Известное напряжение там все-таки возникло. И в этой связи два момента здесь вижу. Во-первых, нужно, чтобы это состояние у них сохранялось как можно больше, чтобы им в голову не пришло устроить нам на наших западных рубежах какой-нибудь ненужный нам конфликт, а нам конфликты не нужны", - сказал Путин.

"И второе - нужно обязательно уже ставить вопрос, Сергей Викторович (Лавров), о том, чтобы добиваться предоставления России серьезных долгосрочных гарантий обеспечения нашей безопасности на этом направлении", - добавил он.

Владимир Путин МИД РФ Сергей Лавров

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