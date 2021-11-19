Два Ту-95МС выполнили полет над Беринговым, Чукотским и Охотским морями

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС, способные нести ядерное оружие, совершили 10-часовой полет над нейтральными водами Берингова, Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны РФ.

Судя по указанной в сообщении географии полета, он прошел, в том числе, недалеко от границы с США.

По данным ведомства, полет длился около 10 часов. В Минобороны РФ подчеркнули, что полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа", - сказали в министерстве.

Предыдущий раз Минобороны РФ сообщало о полете двух Ту-95МС над Беринговым, Чукотским и Охотским морями 22 октября.