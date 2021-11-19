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Минобороны РФ показало кадры совместного патрулирования Ту-95МС и самолетов КНР

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные опубликовали видео полета российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, которые участвовали в совместном с самолетами Китая патрулировании Японского и Восточно-китайского морей.

На кадрах, обнародованных министерством обороны, показан взлет Ту-95МС с аэродрома в России и их полет в сопровождении японских истребителей.

Ранее сообщалось, что Япония из-за полета российских и китайских "стратегов" поднимала в воздух истребители F-15 и F-16.

Еще на одном видео Минобороны РФ показало полет китайских стратегических самолетов в сопровождении российских истребителей Су-35С.

Минобороны РФ сообщало, что авиагруппа в составе двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС ВКС России и двух стратегических бомбардировщиков "Хун-6к" ВВС Китая осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Минобороны

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