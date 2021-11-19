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Число совершенных иностранцами в Петербурге преступлений за год выросло на треть

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Рост числа преступлений, совершенных приезжими, регистрирует полиция в Петербурге и Ленинградской области с начала года.

В ответе регионального главка МВД на запрос "Интерфакса" отмечается, что в 2021 году иностранные граждане и лица без гражданства совершили в Петербурге 3 039 преступлений. Из них граждане государств-участников СНГ - 2 479 преступлений.

За аналогичный период 2020 года (иностранцами и людьми без гражданства - ИФ) совершено 2 237 преступлений (рост 36% - ИФ).

Показатели в Ленинградской области в разы меньше. Так, за десять месяцев 2021 года в регионе зафиксировано 425 преступлений иностранных граждан и людей без гражданства. В аналогичный период 2020-го приезжими совершено 370 преступлений.

Как уточняют в главке, иностранцев часто ловят на преступлениях против собственности; в сфере незаконного оборота наркотиков; подделке, изготовлении или обороте липовых документов, госнаград, штампов, печатей или бланков.

В то же время полиция Петербурга отмечает рост преступлений и в отношении иностранных граждан. Так, в 2021 году в Петербурге зарегистрировано 953 таких преступления, за аналогичный период 2020 года - 870.

По данным МВД, всего в текущем году в Петербург и Ленинградскую область через пункты пропуска въехали 458 240 иностранных граждан, 187 327 из них заявили целью въезда работу. За аналогичный период 2020 года в регион въехали 494 850 иностранцев, 108 491 из них указали, что намереваются в России работать.

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