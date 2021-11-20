Более 70 мигрантов-нарушителей выявили на петербургской овощебазе

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские нашли несколько десятков нарушителей миграционного законодательства в ходе проверки овощебазы во Фрунзенском районе Петербурга, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В полицию доставлены 78 человек, в отношении 73 иностранных граждан полицейские составили административные протоколы по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ)".

В главке отмечают, что планируют провести рейды по местам массового скопления иностранцев и в других районах Петербурга.

Ранее в ГУ МВД России "Интерфаксу" сообщали, что число совершенных иностранцами в Петербурге преступлений к концу года выросло на 36%. Фиксируется и рост количества нарушений миграционного законодательства.