Суд назначил третью экспертизу по делу об убийстве двух сестер в Рыбинске

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд отложил заседание по резонансному убийству двух сестер в Рыбинске, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Ольга Козлова в пятницу.

"В Ярославском областном суде сегодня по уголовному делу о применении мер медицинского характера в отношении жителя г. Рыбинска назначена психиатрическая экспертиза, судебное заседание отложено, дата следующего заседания не определена", - сказала она.

Новая экспертиза – третья по счету. Козлова не сообщила, почему суд принял решение назначить еще одно исследование. Заседания суда проходят в закрытом режиме.

Тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения были обнаружены в квартире в одном из домов Рыбинска днем 15 сентября 2020 года. В момент преступления матери детей дома не было. Позднее следователи установили, что девочки подверглись сексуальному насилию. Были возбуждены дела по статье 105 (убийство) и по части 4 статьи 131 УК РФ (изнасилование).

Главным подозреваемым стал сожитель женщины Виталий Молчанов, который в декабре 2019 года освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.

Он покинул место преступления и скрывался от правоохранительных органов несколько дней.

Молчанов был задержан 18 сентября. По информации Следственного комитета России, он признался в убийстве девочек.

Уголовное дело расследовало Главное следственное управление СК России. Дело поступило в суд в апреле 2021 года.