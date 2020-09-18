Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 18.09В России 1 091 186+5 905В мире 30 078 889+314 834

Задержан подозреваемый в убийстве двух сестер под Ярославлем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух сестер в Рыбинске (Ярославская область), сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

"В полиции сообщили, что подозреваемый задержан. Других подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева сообщила "Интерфаксу", что подозреваемый был задержан в Рыбинске. "Детали задержания станут известны позже. Решается вопрос об аресте подозреваемого", - сказала Кокуева.

Во вторник, 15 сентября, региональное управление СКР сообщало, что в Рыбинске были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 г.р. с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают Виталия Молчанова - отчима погибших девочек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ярославская область Рыбинск СКР

Новости по теме

Новости
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Дело срочника Шамсутдинова рассмотрят присяжные

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая

"Аэрофлот" вслед за S7 объявил распродажу билетов на рейсы до 31 мая

Хакеры атаковали десятки интернет-магазинов в России

Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня

Суточный COVID-прирост в Москве достиг максимума с 26 июня
Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя COVID-19 в пищевых продуктах

Роспотребнадзор не обнаружил возбудителя COVID-19 в пищевых продуктах

Эдгард Запашный стал жертвой мошенников в WhatsApp

Навальный попал в больницу

Володин предложил изучить роль спецслужб ФРГ в истории с Навальным

Володин предложил изучить роль спецслужб ФРГ в истории с Навальным
Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи назвал нормой побочные эффекты от COVID-вакцины

Рыбака из Северной Кореи приговорили к семи годам колонии

Рыбака из Северной Кореи приговорили к семи годам колонии

Кобзев вступил в должность губернатора Иркутской области

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');