Задержан подозреваемый в убийстве двух сестер под Ярославлем

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух сестер в Рыбинске (Ярославская область), сообщили "Интерфаксу" в следственном управлении СКР по региону.

"В полиции сообщили, что подозреваемый задержан. Других подробностей пока нет", - сказал собеседник агентства.

Руководитель пресс-службы УМВД по Ярославской области Марина Кокуева сообщила "Интерфаксу", что подозреваемый был задержан в Рыбинске. "Детали задержания станут известны позже. Решается вопрос об аресте подозреваемого", - сказала Кокуева.

Во вторник, 15 сентября, региональное управление СКР сообщало, что в Рыбинске были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 г.р. с признаками насильственной смерти. В убийстве подозревают Виталия Молчанова - отчима погибших девочек. По данному факту было возбуждено уголовное дело.