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"Ростелеком" до конца года переведет школы на единый интернет-тариф

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" планирует до конца года завершить перевод на единый интернет-тариф всех общеобразовательных школ и создать дня них единую сеть передачи данных, сообщил на форуме "IT Диалог" президент компании Михаил Осеевский.

По его словам, перевести всю образовательную систему на единый тариф решило правительство. В "Ростелекоме" ждут, когда тариф будет утвержден окончательно.

Затем "Ростелеком" заключит договор аренды соответствующей инфраструктуры, а также договоры со школами. До конца года также планируется достроить единую сеть передачи данных. "Это позволит создать такую защищенную среду для получения школьниками того контента, той информации, которая является допустимой и целесообразной. Часть образовательных учреждений уже подключена к единой сети передачи данных", - добавил Осеевский.

Он напомнил, что компания работает над оснащением школ системами Wi-Fi и видеонаблюдения, а также созданием централизованной образовательной среды. "Мы вместе Mail.ru проводим большой эксперимент, вы тоже его хорошо знаете, в рамках проекта "Сферум". Рассчитываем, что в следующем году он приобретет глобальный, всероссийский масштаб", - подчеркнул Осеевский. В этом году в проекте приняли участие 16 регионов.

Установить для школ единый тариф для доступа в интернет предложил Общероссийский народный фронт. Как отмечали в ОНФ, 22% школ платят за интернет вдвое больше средней цены по России, а 6% - расходуют втрое больше средств.

Ростелеком Михаил Осеевский ОНФ

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