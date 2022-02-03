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Платформа для школ "Сферум" усилит механизмы защиты учеников от посторонних

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Российская платформа "Сферум", разработанная для дистанционного обучения школьников и связи, работает над отказом от ссылок-приглашений, вызвавших беспокойство родителей, и над интеграцией с электронными дневниками для усиления безопасности, сообщили в пресс-службе проекта.

Родительская организация "Мы за перемены" сообщила генпрокурору Игорю Краснову, руководителю Рособрнадзора Анзору Музаеву, министру просвещения Сергею Кравцову и министру цифрового развития Максуту Шадаеву, что в "Сферуме" обнаружены уязвимости. Как писали "Ведомости", в организации считают, что через "дыры в безопасности" в платформе с детьми может связаться кто угодно.

Информационно-коммуникационная платформа для школьников и учителей "Сферум" внедряется в школах с весны 2021 года. Ее разработало по заказу правительства ООО "Цифровое образование" (СП ПАО "Ростелеком" и Mail.ru Group (теперь VK), курируют проект Минпросвещения и Минцифры. Структура новой платформы содержит набор сервисов для аудио- и видеосвязи, сопоставимых с зарубежными аналогами, включая Zoom. Министр Кравцов ранее говорил, что система неуязвима для взломов и хакеров.

Родители в обращении указали, что вход в "Сферум" и регистрация происходят автоматически при нажатии на ссылку-приглашение, которую присылают через "ВКонтакте". При этом "Сферум" не отсекает участников уроков-конференций во возрасту, так что любой взрослый может зарегистрироваться хоть в нескольких школах и писать сообщения кому угодно. Распространение ссылок не контролируется, их могут рассылать в том числе школьники.

В пресс-службе "Сферум" "Интерфаксу" сообщили, что переход по ссылке-приглашению не является регистрацией на платформе, а позволяет присоединиться к уроку, если класс перешел на удаленное обучение.

"С учетом актуальных результатов апробации в рамках эксперимента, для усиления безопасности мы ведем работу по корректировке принципов функционирования ссылок-приглашений с целью постепенного отказа от них. В "Сферуме" также запущена функция "Зал ожидания", которая позволяет организатору управлять составом участников конференций", - сказал представитель платформы.

Так, организатор конференции, который видит в зале ожидания всех участников зарегистрированных (учащихся класса) и не зарегистрированных в системе пользователей, имеет возможность принимать участников по одному или собрать их всех в зале ожидания и затем принять их всех сразу.

"Кроме того, для минимизации распространения ссылок, мы планомерно интегрируем "Сферум" с региональными электронными дневниками регионов, что позволяет предоставлять доступ только официально зарегистрированным в образовательной организации пользователям без применения ссылок-приглашений",- добавили в пресс-службе.

Там заверили, что процесс регистрации построен так, чтобы максимально исключить возможность входа посторонних лиц. "Присоединиться к школе и классу можно только после получения подтверждения от администратора платформы (уполномоченного сотрудника образовательной организации), у которого есть списки учеников, учителей, родителей и законных опекунов", - сказали в пресс-службе.

По умолчанию ссылка создается на одного человека и действует всего 24 часа. "Хотим отметить, что администратору в школе доступна функция деактивации ссылки-приглашения если она была скомпрометирована (например, размещения в социальной сети)",- сказали в пресс-службе "Сферум".

Комментируя утверждение о возможности анонимного общения со школьниками, в "Сферуме" заявили, что ученики, действительно, могут видеть всех участников школы и все классы школы (как в обычном школьном расписании, на доске почёта, в школьной газете и т.п.).

"Но без помощи учителя или администратора нельзя присоединиться к классу, видеть классный чат и писать в нём. У учеников есть возможность блокировать друг друга при необходимости. Для этого нужно найти пользователя в списке, нажать на него, а затем на "Заблокировать"", - сказали в пресс-службе.

Также в "Сферуме" реализован механизм составления жалоб на учеников, которые пишут нецензурные слова, рассылают спам, опасные ссылки и другой неприемлемый контент. Пожаловаться можно так: нажать на сообщение, выбрать перечёркнутый круг (на устройствах iOS) или восьмигранник с восклицательным знаком (если используется мобильное приложение на Android), сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе платформы напомнили, что "Сферум" запущена в соответствии с постановлением правительства РФ №2040 в рамках создания "Цифровой образовательной среды". "Сейчас, согласно постановлению, идет эксперимент по апробации платформы, одновременно ее продолжают дорабатывать.

Сферум Мы за перемены VK Минпросвещения Игорь Краснов Рособрнадзор Минцифры

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