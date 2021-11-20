Косачев счел угрозу санкций США против РФ "размахиванием дубинкой без повода"

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Предложение американского сенатора Боба Менендеса ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину подтверждает линию США угрожать контрмерами за действия, которые не могут быть совершены, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Вторжениями на территории суверенных стран, причём многократными, отличаются как раз США, но никак не Россия. Но сенатор Менендес, видимо, живет на другой планете. А его инициатива, увы, подтверждает новую деструктивную тенденцию в линии США в международных делах - размахивать санкционной дубинкой без повода, угрожая контрдействиями за действия, которые не совершены и по определению совершены быть не могут", - заявил Косачев "Интерфаксу".

Так он прокомментировал сообщения о том, что глава сенатского комитета по международным отношениям демократ Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую широкие санкции против России в случае ее вторжения на Украину.

По мнению российского сенатора, цель этих действий понятна - "огульно обвинить и заставить оправдываться, а если не выйдет - так хотя бы дискредитировать соперника, чтобы два раза не вставать". "Расстрою господина Менендеса: совершенно точно не выйдет - ни оправдываться не будем, ни дискредитировать не получится", - заявил Косачев.

Как сообщил портал Axios, сенатор-демократ Менендес предложил в случае вторжения России на Украину ввести санкции против высших российских должностных лиц, "участвующих в планировании или осуществлении вторжения", газопровода "Северный поток 2", крупных финансовых учреждений, "и многого другого".