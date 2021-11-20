Сенатор США предложил ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую широкие санкции против России на случай ее вторжения на Украину, сообщил портал Axios.

Санкции должны быть применены против высших российских должностных лиц, "участвующих в планировании или осуществлении вторжения", газопровода "Северный поток 2", крупных финансовых учреждений, "и многого другого", говорится в публикации.

Портал отмечает, что принятие поправки также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых, "что нанесло бы серьезный удар по российской экономике". Это означает введение санкций против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока 2".

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в твиттере обратился к американским сенаторам с просьбой поддержать эту поправку "в последней отчаянной попытке заблокировать трубопровод", - говорится в сообщении портала.

Blackmailing Europe over gas must be stopped forever. We're grateful to the House 🇺🇸 for including an #NDAA amendment that will stop Nord Stream 2. Asking all friends of 🇺🇦 and 🇪🇺 in the US Senate to now back this amendment at the Senate level. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

"Украинские официальные лица утверждают, что остановка ввода трубопровода в эксплуатацию - это самый четкий из оставшихся путей к предотвращению российского вторжения", - пишет Axios.

Сенат должен рассмотреть проект оборонного бюджета после перерыва на День благодарения, который отмечается в текущем году 25 ноября.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности Украины отразить "российскую агрессию", при этом отмечает, что РФ вряд ли решится на наступление.

В начале ноября американские СМИ сообщили, что Россия вновь сосредотачивает свои войска возле границы с Украиной. Власти США выражали обеспокоенность перемещением российских войск, но признали, что не понимают намерений РФ в отношении Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.