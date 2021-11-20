Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Сенатор США предложил ввести санкции против России в случае ее вторжения на Украину

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Председатель сенатского Комитета по международным отношениям демократ Боб Менендес предложил внести поправку в проект оборонного бюджета США, предусматривающую широкие санкции против России на случай ее вторжения на Украину, сообщил портал Axios.

Санкции должны быть применены против высших российских должностных лиц, "участвующих в планировании или осуществлении вторжения", газопровода "Северный поток 2", крупных финансовых учреждений, "и многого другого", говорится в публикации.

Портал отмечает, что принятие поправки также предусматривает санкции против российских банков, государственных предприятий, работающих в сфере нефти, газа и полезных ископаемых, "что нанесло бы серьезный удар по российской экономике". Это означает введение санкций против любой компании или корпоративного должностного лица, участвующего в планировании или эксплуатации "Северного потока 2".

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе в твиттере обратился к американским сенаторам с просьбой поддержать эту поправку "в последней отчаянной попытке заблокировать трубопровод", - говорится в сообщении портала.

"Украинские официальные лица утверждают, что остановка ввода трубопровода в эксплуатацию - это самый четкий из оставшихся путей к предотвращению российского вторжения", - пишет Axios.

Сенат должен рассмотреть проект оборонного бюджета после перерыва на День благодарения, который отмечается в текущем году 25 ноября.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о готовности Украины отразить "российскую агрессию", при этом отмечает, что РФ вряд ли решится на наступление.

В начале ноября американские СМИ сообщили, что Россия вновь сосредотачивает свои войска возле границы с Украиной. Власти США выражали обеспокоенность перемещением российских войск, но признали, что не понимают намерений РФ в отношении Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что сообщения западных СМИ о том, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

США Россия Украина Боб Менендес

Новости по теме

Новости

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Джонсон не исключил возможность дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

Суд присяжных оправдал американца, убившего двух человек во время беспорядков 2020 года

В МИД РФ заявили, что Россия готова участвовать в экономических проектах в Афганистане

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Лидеры Армении и Азербайджана встретятся в декабре в рамках саммита Восточного партнерства

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе

Власти США приветствовали заявление Путина об урегулировании конфликта в Донбассе

Байден вернулся к исполнению обязанностей президента после плановой медпроцедуры

Что произошло за день: пятница, 19 ноября

Ужин на День благодарения станет для американцев самым дорогим за 35 лет

Ужин на День благодарения станет для американцев самым дорогим за 35 лет

ЕС подал запрос в ВТО на формирование панели арбитров в рамках иска к РФ

Байден на время планового медосмотра передаст полномочия вице-президенту

Байден на время планового медосмотра передаст полномочия вице-президенту
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });