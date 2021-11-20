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В Татарстане зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Вспышка гриппа птиц выявлена в Татарстане впервые за долгое время, сообщила пресс-служба президента республики по итогам республиканского совещания в субботу.

"Несмотря на все профилактические меры, 19 ноября Татарстан также вошел в число регионов, пострадавших от этой инфекции. В Тукаевском районе на перепелиной ферме "КФХ Фролов" был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц", - говорится в сообщении со ссылкой на главного государственного ветеринарного инспектора региона Алмаза Хисамутдинова.

На ферме уничтожены все 42 тыс. взрослых перепелок и 10 тыс. цыплят, а также 48 тыс. яиц и 171 килограмм мяса.

Хисамутдинов отметил, что сегодня необходимо не допустить дальнейшего распространения инфекции. Как он сказал, "владельцам личных подсобных хозяйств нужно начать забой птиц, которых они вырастили для собственных нужд".

Инспектор напомнил, что случаи гриппа птиц зафиксированы в шести соседних с Татарстаном регионах: в Саратовской, Самарской, Оренбургской и Кировской областях, Башкортостане и Удмуртии.

Грипп птиц - вирусное заболевание, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц, восприимчив к данному заболеванию и человек. Источником заражения являются не только больные, но и переболевшие птицы.

Татарстан

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