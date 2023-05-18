Собянин ввел карантин в нескольких районах Москвы из-за птичьего гриппа

Мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В нескольких районах Южного и Юго-Восточного административных округов столицы введен карантин из-за птичьего гриппа, соответствующие распоряжения опубликованы на сайте мэра Москвы Сергея Собянина.

"Установить ограничительные мероприятия (карантин) в пределах эпизоотического очага, угрожаемой зоны и зоны наблюдения, указанных в пункте один настоящего распоряжения, на срок до выполнения мероприятий, направленных на недопущение распространения и ликвидацию очага высокопатогенного гриппа птиц, предусмотренных ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий", - говорится в распоряжении мэра.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с выявлением случаев заболевания диких птиц высокопатогенным гриппом птиц на территории районов Орехово-Борисово Северное и Братеево.

В список зон-районов, которые находятся под угрозой, вошли Орехово-Борисово Северное и Южное, Зябликово, Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Печатники, Нагатинский затон, Нагатино-Садовники, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Западное, Чертаново Северное и Центральное.

В документе отмечается, что контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.