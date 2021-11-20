Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Космонавт Шкаплеров положительно оценил корабль Crew Dragon 3

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 3 компании SpaceX - надёжный, сделанный по новейшим технологиям, сообщил космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров.

"Конечно, понравился. Это новый корабль, новые технологии. Всё там новое, красиво, интересно", - сказал Шкаплеров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу во время сеанса связи с Международной космической станцией.

При этом он отметил, что новый отечественный космический корабль "Орёл" будет не менее хороший, "а главное - надёжный".

В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.

Crew Dragon 3 Антон Шкаплеров Роскосмос

Новости

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

Глава "Роскосмоса" заявил, что РФ должна обладать противоспутниковым оружием

"Роскосмос" начал разработку эскизного проекта новой орбитальной станции

Что произошло за день: суббота, 20 ноября

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Сурков предупредил о рисках либеральных экспериментов на внутриполитическом блоке

Патриарх Кирилл награжден орденом Андрея Первозванного

Патриарх Кирилл назвал Россию лидером свободного мира

Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки
Пандемия коронавируса

Бизнес-сообщество предложило отменить часть ограничений после ввода QR-кодов

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это

Менее трети россиян привились от гриппа или намерены сделать это
Пандемия коронавируса

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге

Рекорд по вакцинации второй день подряд фиксируется в Петербурге
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });