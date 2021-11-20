Космонавт Шкаплеров положительно оценил корабль Crew Dragon 3

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Пилотируемый космический корабль Crew Dragon 3 компании SpaceX - надёжный, сделанный по новейшим технологиям, сообщил космонавт "Роскосмоса" Антон Шкаплеров.

"Конечно, понравился. Это новый корабль, новые технологии. Всё там новое, красиво, интересно", - сказал Шкаплеров в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу во время сеанса связи с Международной космической станцией.

При этом он отметил, что новый отечественный космический корабль "Орёл" будет не менее хороший, "а главное - надёжный".

В настоящее время на станции находится семь человек, в том числе космонавты "Роскосмоса" Шкаплеров и Пётр Дубров, астронавт NASA Марк Ванде Хай, а также прибывшие 12 ноября на корабле Crew Dragon-3 компании SpaceX астронавты NASA Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Предполагается, что экипаж Crew Dragon-3 будет работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года.