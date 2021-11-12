Экипаж корабля Crew Dragon-3 перешел на борт МКС

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Экипаж американского пилотируемого корабля Crew Dragon-3 компании SpaceX вслед за стыковкой в пятницу по московскому времени с Международной космической станцией (МКС) перешел на ее борт, сообщило NASA.

Стыковка была осуществлена в автоматическом режиме к модулю Harmony американского сегмента станции 11 ноября в 18:32 по времени Восточного побережья США (12 ноября в 02:32 мск) через 21 час после запуска корабля на орбиту.

В составе экипажа Crew Dragon-3 на МКС прибыли астронавты NASA Раджа Чари (командир), Том Маршберн (пилот) и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) немец Маттиас Маурер. Они будут работать на станции шесть месяцев - до апреля 2022 года. На станции экипаж корабля встречали астронавт NASA Марк Ванде Хай и космонавты "Роскосмоса" Антон Шкаплеров и Петр Дубов.

Запуск Crew Dragon-3 с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 был осуществлен 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (11 ноября в 05:03 мск) со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди в штате Флорида. Он проведен в рамках коммерческой пилотируемой программы NASA и контракта с компанией SpaceX, которая является разработчиком корабля и носителя. По оценке американского космического агентства, стоимость каждого места астронавта в корабле составляет около 58 млн долл.

Это уже третий регулярный пилотируемый полет к МКС нового американского пилотируемого корабля многоразового использования. Первый тестовый полет в беспилотном режиме корабль совершил 2 марта 2019 года. В рамках испытания он состыковался со станцией, а затем успешно вернулся на Землю. Первый испытательный запуск с экипажем состоялся 30 мая 2020 года, первый и второй регулярные запуски - 16 ноября 2020 года и 23 апреля 2021 года соответственно. В сентябре на МКС в рамках туристической миссии Inspiration4 побывал корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами-любителями.