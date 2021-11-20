"Роскосмос" начал разработку эскизного проекта новой орбитальной станции

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" на этой неделе получила задачу "начать разработку эскизного проекта новой орбитальной станции, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Буквально на этой неделе, которая сейчас заканчивается, мы дали поручение корпорации "Энергия" приступить к разработке эскизного проекта российской орбитальной служебной станции", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

Он отметил, что "это совершенно новая станция, новые технологии".

"Эскизный проект будет готов в течение года - полутора. Там будут все детальные просчёты, прежде, чем мы приступим уже к технической реализации этого проекта. Это уже космодром Восточный - с него будем "стрелять"", - сказал Рогозин.

Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта Международной космической станции (МКС), и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции. Рогозин сообщал ранее, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнёрам по станции. При этом отмечалось, что Россия может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США. Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году. 31 июля научно-технический совет "Роскосмоса" одобрил создание новой российской орбитальной станции. Завершение эксплуатации МКС запланировано на 2028 год, к этому времени "Роскосмос" должен запустить в работу новую российскую орбитальную станцию.

21 сентября Научно-технический совет "Роскосмоса" и Совет по космосу РАН одобрили концепцию новой станции и рекомендовали представить ее в правительство РФ. Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер РФ Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщал "Интерфаксу" в апреле информированный источник.