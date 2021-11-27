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"Роскосмос" разработает новые космические корабли для новой станции

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" разработает новые пилотируемый и космический корабль для новой орбитальной станции, сообщил в субботу глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Также мы связываем большие надежды с разработкой новых технических средств, которые должны появиться на рубеже 2026-2027 годов. Они будут определены в рамках эскизного проектирования по созданию Российской орбитальной служебной станции. То есть эскизное проектирование будет предполагать как работы по новой станции, так и по новой транспортной системе для низких орбит", - сказал Рогозин, слова которого приводит сайт госкорпорации.

При этом, по его словам, на первом этапе развертывания новой орбитальной станции будут использоваться существующие космические корабли - пилотируемый "Союз" и грузовой "Прогресс".

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Россия, как сообщалось, решила строить собственную орбитальную станцию, рассматривается выход из проекта Международной космической станции (МКС), и связано это с ухудшением технического состояния российского сегмента станции.

Рогозин заявлял ранее, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс, и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

Сообщалось также, что Россия может уйти из проекта МКС с 2025 года, передав ответственность за свой сегмент партнерам по станции. При этом отмечалось, что РФ может продолжить поддерживать свой сегмент при финансовом участии США.

Альтернативой станет создание национальной орбитальной станции, первый модуль которой планируют запустить в 2025 году, а завершить развертывание в 2035 году.

Роскосмос Дмитрий Рогозин МКС

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