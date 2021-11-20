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Рогозин сообщил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о договоренности с NASA о совместной миссии по изучению Венеры.

"Плюс мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" в субботу.

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Как сообщал "Интерфаксу" замдиректора Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Олег Кораблев, для реализации миссии американская сторона должна была выделить $300 млн. С российской стороны для реализации проекта, по его словам, необходимо выделить 17 млрд рублей.

Ученый отметил, что финансирование опытно-конструкторской разработки необходимо начать в 2019-2020 годах для того, чтобы осуществить запуск миссии в 2029 году.

Планируется, что в состав миссии войдет посадочный модуль, который возьмет образцы грунта с планеты. Модуль сможет проработать около суток. Как ранее сообщил "Интерфаксу" ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт, одна из целей проекта - проверить наличие жизни на планете.

Накануне стало известно, что в атмосфере Венеры обнаружили газ фосфин. На Земле этот газ вырабатывается бактериями в анаэробных экосистемах. Наличие фосфина считается одним из признаков наличия жизни на планете.

Блошенко в свою, очередь заявил, что наличие фосфина не является стопроцентным доказательством наличия жизни на Венере, а достоверные данные могут дать только контактные исследования планеты, подобные "Венере-Д".

Ранее 15 сентября глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что миссия "Венера-Д" включена в проект Единой госпрограммы по космосу до 2030 года.

NASAб

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