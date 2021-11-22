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Режим повышенной готовности ввели в Хабаровске из-за метели

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Хабаровска объявила режим повышенной готовности из-за снегопада, который принес в город циклон, сообщается на сайте мэрии.

"22 ноября с 9:00 для органов управления и сил звена РСЧС введен режим повышенной готовности для предупреждения и развития ЧС", - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Циклон пришел в город в ночь на понедельник. Из-за метели в Хабаровске ухудшена видимость на дорогах, образовался снежный накат.

Как сообщает мэрия, днем на расчистку трасс и обработку противогололедными средствами привлечено 56 машин. Ночью будет работать около 20. Ожидается, что непогода задержится в городе на два дня.

Хабаровск

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