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Самолет рейса Москва-Якутск сядет в Хабаровске из-за непогоды в пункте назначения

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт Хабаровска, в качестве запасного, примет рейс Москва-Якутск из-за неблагоприятной погоды в пункте назначения, сообщает пресс-служба аэропорта в четверг.

"Boeing 767 авиакомпании Utair, следующий по маршруту Москва-Якутск, планирует посадку в аэропорту Хабаровск, как на запасном, ввиду неблагоприятных метеоусловий Якутска", - сказано в сообщении, размещенном в официальном телеграм-канале аэропорта Хабаровск.

Отмечается, что в Якутске температура воздуха опустилась до -47°С, стоит сильный туман. Метеорологическая видимость составляет 200 метров.

Посадка самолета в Хабаровске рассчитана на 13:05 местного времени.

Пресс-служба информирует, что аэропорт Хабаровск работает штатно, в городе холодно, температура воздуха -30°С.

Помимо рейса в Якутию, по метеоусловиям аэропорта назначения задержан еще один авиарейс - ИЕ4607 Хабаровск-Шахтерск. Ожидается, что самолет отправится в 18:05 местного времени.

Хабаровск

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