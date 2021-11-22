Кремль пока не стал оценивать законопроект о запрете упоминать национальность преступников

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле не комментируют внесенный в Госдуму законопроект о запрете на упоминание в СМИ национальности преступников, пояснив, что еще рано давать оценки этому документу.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили рассказать, как в Кремле оценивают этот законопроект, и видят ли какие-то риски его правоприменения.

"Пока рано оценивать. Внесен документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее", - отреагировал он.

"Пока это - не тема нашей повестки дня", - добавил Песков.

Его также попросили оценить законопроект хотя бы на уровне концепции. "Нет, мы не можем давать такие оценки", - сказал представитель Кремля.

У пресс-секретаря президента также поинтересовались, упоминаются ли в предоставляемых главе государству дайджестах национальности преступников. "В дайджесте для президента указывается то, что фигурирует в СМИ", - ответил он.

Песков пояснил, что в противном случае в дайджесте бы искажалась информационная картина. "Основная задача дайджеста - показать, что реально является важным для представителей СМИ, и с какими трактовками и нюансами это все представляется", - добавил он.

"В данном случае вы хотите, чтобы я дал не юридическую оценку, а эмоциональную. Я этого делать не буду. С юридической точки зрения никаких запретов на это (упоминание национальности преступников - ИФ) сейчас нет. Это - единственное, что я сейчас могу констатировать", - сказал Песков.

У него также спросили, высказывался ли когда-нибудь Владимир Путин в пользу необходимости таких запретов.

"Президент всегда говорил о том, что наказание за преступление должно иметь неотвратимый характер", - ответил его пресс-секретарь.

Что предлагается запретить

Парламент Чечни внес в Думу проект закона (21931-8), который устанавливает запрет для российских СМИ упоминать о национальности, вере и принадлежности к народам РФ лиц, причастных к совершению преступлений.

В соответствии с документом изменения предлагается внести в статью 4 закона о средствах массовой информации. При этом, согласно формулировке предлагаемой новой части десятой этой статьи, писать о том, откуда подозреваемый, нельзя будет не только непосредственно в СМИ, но и "в информационно-коммуникационных сетях".

Чеченские парламентарии отмечают, что законопроект направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

"Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Там также говорится, что в России "каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва" и "привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды".

Парламент Чечни в пояснительной записке также указывает на посты в соцсетях провокационного характера, где "формируется негативная установка" в отношении этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц из этой группы, и предлагается ограничить права этой группы или совершить насилие против нее.