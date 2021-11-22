В Думу внесен законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Парламент Чечни внес в понедельник в Госдуму законопроект, в котором предлагается запретить публиковать в СМИ информацию о национальности и вероисповедании лиц, подозреваемых в преступлениях.

Соответствующий законопроект (№ 21931-8) был внесен в базу данных нижней палаты парламента утром 22 ноября. Авторы документа предлагают внести изменения в статью 4 закона "О средствах массовой информации".

"Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений о национальной принадлежности, вероисповедании и принадлежности к народам Российской Федерации лиц, причастных к совершению преступлений", - говорится в тексте законопроекта.

Чеченские парламентарии отмечают, что законопроект направлен на сохранение межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории РФ.

"Распространение подобных сведений расценивается как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей, не имеющих никакого отношения к преступной деятельности", - говорится в пояснительной записке.

Там также говорится, что в России "каждое необдуманно и неосторожно сказанное слово может стать детонатором социального взрыва" и "привести к разжиганию межнациональной и межконфессиональной вражды".

Парламент Чечни в пояснительной записке также указывает на посты в соцсетях провокационного характера, где "формируется негативная установка" в отношении этнической, конфессиональной группы или отдельных лиц из этой группы, и предлагается ограничить права этой группы или совершить насилие против нее.

Между тем, 19 ноября заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов заявил, что медиасообществу нужно обратить внимание на проблему упоминания национальности тех, кто совершает правонарушения в России. Он также сказал о том, что, возможно, за это следует привлекать к ответственности.

"Такая проблема уже была в прошлые годы, тенденция была - когда все время говорили о лицах какой-то национальности. Но мы совместно с правоохранительными органами и самими журналистами, медиасообществом успешно ее искоренили. Не было несколько лет. Но видимо сейчас необходимо снова обратить самое пристальное внимание на это", - сказал Магомедов на втором всероссийском форуме "Народы России".

По его словам, нельзя допустить попытки разжигания межнациональной напряженности и не нужно тиражировать "подобные заявления" - о лицах какой-то национальности - по отношению к тем, кто сознательно нарушил закон.

"Возможно, даже привлекать к ответственности (за распространение подобных заявлений - ИФ)", - отмечал Магомедов.