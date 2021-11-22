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Четыре человека пострадали в результате взрыва газа в Дагестане

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели МЧС и полицейские прибыли к месту взрыва газа в Махачкале (Дагестан), есть пострадавшие, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Газ взорвался в двухэтажном частном доме в Махачкале напротив банкетного зала "Маракеш". По предварительным данным, четыре человека пострадали", - сказал собеседник агентства.

По его словам, информация уточняется.

Агентство пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

МЧС Дагестан Махачкала

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