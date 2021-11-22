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На месте взрыва в Махачкале нашли тело одного погибшего

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четверо пострадали и один может находиться под завалами на месте взрыва газа в частном доме в Махачкале (Дагестан), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"На месте взрыва газа найдено тело погибшего. Еще четыре человека ранее были госпитализированы с травмами, по предварительной информации, все пострадавшие - несовершеннолетние. Под завалами может находиться еще один ребенок", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Махачкале в двухэтажном частном доме произошел взрыв газа с последующим горением. По данным МЧС Дагестана, пострадали три человека, источник "Интерфакса" сообщал о четырех пострадавших.

Прокуратура Дагестана по факту взрыва газа начала проверку.

Махачкала Дагестан

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