Центр Гамалеи готов подать документы на исследование "Спутника V" на детях 6-11 лет

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Центр имени Гамалеи Минздрава России готов подать документы на исследование вакцины от коронавируса "Спутник V" на детях в возрасте от 6 до 11 лет, сообщил глава центра Александр Гинцбург.

"Уже некоторое время пакет документов, подтверждающий эффективность и безопасность определенного варианта вакцины "Спутник V" для использования у детей в возрасте от 17 до 12 лет находится в министерстве здравоохранения, мы ждем соответственно одобрение (...) (Это) позволит нам подать следующий готовый пакет документов, который будет направлен на исследование данного препарата "Спутника V" разведенного в определенное количество раз для исследования на группе детей в возрасте от 11 до 6 лет", - сказал Гинцбург в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

Он уточнил, что как только институт получит одобрение "на те исследования, которые мы провели для этой группы детей (в возрасте от 12 до 17 лет), это позволит использовать этот препарат в гражданском обороте, естественно с полного согласия не только ребенка, но и его родителей".

Комментируя результаты исследования вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет, Гинцбург сообщил, что подростки "очень хорошо реагируют в плане появления защитных антител, (...) гораздо лучше, чем взрослое население реагирует на "Спутник V" в его классическом варианте". Объясняется это тем, как отметил Гинцбург, что иммунная система детей лучше реагирует на чужеродные антигены. Среди побочных эффектов зафиксировано небольшой рост температуры на следующий день после вакцинации, максимальный подъем температуры был 37,4. "Больше никаких побочных эффектов у детей, которые были в исследовании, не было", - добавил он.

28 октября пресс-служба мэра Москвы сообщила о результатах первого этапа испытаний вакцины против коронавируса для подростков "Гам-Ковид-Вак-М". Двукратное введение препарата в объеме 1/10, так и 1/5 от "взрослых" иммунизирующих доз вызвало появление "хорошего" клеточного иммунитета, отметили в мэрии. При этом препарат показал уровень безопасности и иммуногенности, превосходящий таковой у взрослых пациентов. Третий этап клинических исследований вакцины от коронавируса для подростков "Спутник М" стартовал 11 ноября.